وفاة الإعلامية نيفين القاضي بعد صراع مع المرض

كتب : محمد أبو بكر

02:13 م 01/01/2026

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

توفيت صباح اليوم الإعلامية نيفين القاضي، المذيعة بالتليفزيون المصري، بعد أزمة صحية حرجة تعرضت لها منتصف ديسمبر الماضي نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، لإجراء فحوصات شاملة وتحاليل مع وضعها تحت الملاحظة الطبية.

وكانت الإعلامية نيفين القاضي تقدم عدداً من البرامج التلفزيونية المتميزة، أبرزها برنامج "طعم البيوت" على شاشة القناة الثانية، وحظيت بشعبية واسعة بين الجمهور.

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

