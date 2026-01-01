مسؤول صومالي: إسرائيل تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال

أكد وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، أن الصومال ستفعل كافة القنوات الدبلوماسية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي الكارثي بما يسمى أرض الصومال، مشددًا أنه يهدد أمن منطقة القرن الإفريقي بأكملها.

وقال داود أويس جامع، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، إن مجلس الأمن الدولي يقف إلى جانب الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال.

وأوضح وزير الإعلام، إنه إذا أنشأت إسرائيل قاعدة عسكرية في أرض الصومال فستهدد خطوط الملاحة بخليج عدن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف الوزير الصومالي، أن الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال سيفاقم من خطر تفجر الإرهاب في منطقة خليج عدن والشرق الأوسط.

وثمن وزير الإعلام الصومالي، المواقف العربية والإفريقية والدولية الداعمة للصومال والاستقرار في المنطقة.

وأشار الوزير الصومالي، إلى أن إسرائيل تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال وتهجير الفلسطينيين قسريا لها، متابعًا:"نرفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين ونشدد على دعمنا للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته".

وذكر جامع، أن الولايات المتحدة حليفة للصومال وتتفهم موقفه وستواصل دعم سيادته واستقراره.