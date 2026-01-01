إعلان

"بيان" أول مولودة بالجمهورية.. ومحافظ أسوان يهنئ أسرة "الشبيكة"

كتب : إيهاب عمران

06:27 م 01/01/2026

لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

هنأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الخميس، أسرة المواطن محمد إبراهيم، بمناسبة قدوم مولودته الجديدة "بيان"، التي سُجلت رسميًا كأول مولودة على مستوى الجمهورية في عام 2026، لتزين الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد بحدث مميز.

فخر القرية ورسالة التنمية

أكد المحافظ أن هذا الحدث يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء المحافظة، لا سيما أن أسرة الطفلة تقيم بقرية "الشبيكة" التابعة لمركز كوم أمبو، معتبرًا أن خروج اللقب من عمق القرى يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتحقيق التنمية المتكاملة والعدالة الاجتماعية في كافة المراكز.

دعم الطفولة ومستقبل الوطن

وأعرب "كمال" عن خالص أمنياته بأن تنعم "بيان" وأسرتها بحياة سعيدة ومستقبل مشرق، مشددًا على أن الدولة تولي ملفي الأسرة والطفولة رعاية خاصة باعتبارهما حجر الأساس لبناء مستقبل الوطن، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الإنسان المصري في مختلف مراحل حياته.

