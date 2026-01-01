إعلان

قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه مواطنين سوريين في ريف القنيطرة الغربي

كتب : مصراوي

06:36 م 01/01/2026

قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه مواطنين سوريين

(د ب أ)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين السوريين في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الغربي.

وأفاد مراسل قناة "الإخبارية السورية" في القنيطرة اليوم الخميس، بأن الاعتداء وقع أثناء قيام مجموعة من المواطنين برعي المواشي وقطاف الفطر قرب خط فصل القوات في محيط بلدة الرفيد، ما أسفر عن نفوق عددٍ من المواشي.

وكان جيش الاحتلال أطلق، أمس الأربعاء نيران الرشاشات والقنابل المضيئة من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة.

وجاء ذلك بعد توغل دورية إسرائيلية، مؤلفة من أربع سيارات من نوع "هايلكس"، انطلقت من نقطة العدنانية باتجاه طريق سد المنطرة بريف القنيطرة، بحسب قناة الإخبارية.

إعلان

إعلان

