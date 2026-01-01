أول جمعة في 2026.. "الأوقاف" تفتتح 20 مسجدًا غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة جهودها لإعمار بيوت الله - عز وجل- بافتتاح 20 مسجدًا غدًا الجمعة 2 يناير 2026، تشمل إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 16 مسجدًا، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

وتشهد قائمة المساجد المقرر افتتاحها غدًا تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

محافظة سوهاج

- تم إحلال وتجديد مسجد المهيمن بقرية نجع دياب الغباشي - مركز جرجا.

محافظة المنيا:

- تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية القرايشة الجديدة - مركز المنيا؛ ومسجد الإخلاص بقرية ريدة - مركز المنيا؛ ومسجد الشرقي بقرية الشيخ عبد الله - مركز سمالوط؛ ومسجد الفتح بعزبة شلقام منصور بقرية منشأة الدهب البحرية - مركز المنيا.

محافظة البحيرة:

- تم إحلال وتجديد مسجد الأتارية بعزبة سحالي بقرية دمسنا - مركز أبو حمص؛ ومسجد زين الدين بقرية زمران النخل - مركز الدلنجات.

محافظة الجيزة:

- تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بعزبة قوت القلوب - مركز العياط؛ ومسجد جاد محسن بقرية برطس - مركز أوسيم.

محافظة الغربية:

- تم إحلال وتجديد مسجد الغربي بقرية شندلات - مركز السنطة.

محافظة بني سويف:

- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة عوض الله بقرية الزيتون - مركز ناصر.

محافظة مطروح:

- تم إحلال وتجديد مسجد الفرقان - مدينة الحمام.

محافظة القليوبية:

- تم إحلال وتجديد مسجد محمد أمين بقرية طحوريا - مركز شبين القناطر.

محافظة الشرقية:

- تم إحلال وتجديد مسجد عبدالله حجازي بقرية كفر الدير - مركز منيا القمح.

- تم إنشاء وبناء مسجد الحي القيوم بالمجاورة 26 - مدينة العاشر من رمضان.

- تم صيانة وتطوير مسجد عمران موسى بقرية كفر موسى عمران - مركز الزقازيق.

محافظة الفيوم:

- تم إحلال وتجديد مسجد أبو حامد بقرية سنوفر - مركز الفيوم.

محافظة كفر الشيخ:

- تم إحلال وتجديد مسجد مقاوي الشوكي بعزبة مقاوي الشوكي - مركز كفر الشيخ شرق.

- تم صيانة وتطوير مسجد قرية ميت الديبة - مركز قلين.

محافظة أسوان:

- تم صيانة وتطوير مسجد النصر بنجع هيكل بقرية البصيلية بحري - مركز إدفو.

