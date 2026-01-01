أول جمعة في 2026.. "الأوقاف" تفتتح 20 مسجدًا غدًا
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
وزارة الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة جهودها لإعمار بيوت الله - عز وجل- بافتتاح 20 مسجدًا غدًا الجمعة 2 يناير 2026، تشمل إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 16 مسجدًا، وصيانة وتطوير 3 مساجد.
وتشهد قائمة المساجد المقرر افتتاحها غدًا تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:
محافظة سوهاج
- تم إحلال وتجديد مسجد المهيمن بقرية نجع دياب الغباشي - مركز جرجا.
محافظة المنيا:
- تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية القرايشة الجديدة - مركز المنيا؛ ومسجد الإخلاص بقرية ريدة - مركز المنيا؛ ومسجد الشرقي بقرية الشيخ عبد الله - مركز سمالوط؛ ومسجد الفتح بعزبة شلقام منصور بقرية منشأة الدهب البحرية - مركز المنيا.
محافظة البحيرة:
- تم إحلال وتجديد مسجد الأتارية بعزبة سحالي بقرية دمسنا - مركز أبو حمص؛ ومسجد زين الدين بقرية زمران النخل - مركز الدلنجات.
محافظة الجيزة:
- تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بعزبة قوت القلوب - مركز العياط؛ ومسجد جاد محسن بقرية برطس - مركز أوسيم.
محافظة الغربية:
- تم إحلال وتجديد مسجد الغربي بقرية شندلات - مركز السنطة.
محافظة بني سويف:
- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة عوض الله بقرية الزيتون - مركز ناصر.
محافظة مطروح:
- تم إحلال وتجديد مسجد الفرقان - مدينة الحمام.
محافظة القليوبية:
- تم إحلال وتجديد مسجد محمد أمين بقرية طحوريا - مركز شبين القناطر.
محافظة الشرقية:
- تم إحلال وتجديد مسجد عبدالله حجازي بقرية كفر الدير - مركز منيا القمح.
- تم إنشاء وبناء مسجد الحي القيوم بالمجاورة 26 - مدينة العاشر من رمضان.
- تم صيانة وتطوير مسجد عمران موسى بقرية كفر موسى عمران - مركز الزقازيق.
محافظة الفيوم:
- تم إحلال وتجديد مسجد أبو حامد بقرية سنوفر - مركز الفيوم.
محافظة كفر الشيخ:
- تم إحلال وتجديد مسجد مقاوي الشوكي بعزبة مقاوي الشوكي - مركز كفر الشيخ شرق.
- تم صيانة وتطوير مسجد قرية ميت الديبة - مركز قلين.
محافظة أسوان:
- تم صيانة وتطوير مسجد النصر بنجع هيكل بقرية البصيلية بحري - مركز إدفو.
