مدارس ومساكن.. سوهاج تطرح 9 مشروعات في مزايدة علنية

سوهاج - عمار عبد الواحد:

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمحافظة، حيث وافق على طرح 9 مشروعات استثمارية جديدة في مزايدة علنية، تشمل قطاعات التعليم والإسكان والخدمات، موجهًا بحصر كافة الأراضي غير المستغلة لطرحها فورًا للاستثمار ومحاسبة أي مسؤول يقصر في هذا الملف.

خريطة الفرص والمساحات

استعرض الاجتماع تفاصيل المشروعات المقرر طرحها، والتي تضمنت تخصيص مساحات واسعة بحي الكوثر لإنشاء مجمع مدارس ومشروعات صناعية خدمية، بالإضافة إلى طرح أرض بمركز المنشاة لإقامة مجمع سكني تجاري، وحديقة "صديق المنشاوي" بنظام حق الانتفاع، فضلًا عن مشروع ترفيهي تعليمي بجهينة، واستغلال أرض المحجر القديم في مشروعات تعليمية وسكنية، وذلك بالتوازي مع تفويض وزارة التنمية المحلية للاتفاق بالأمر المباشر لـ 5 مشروعات أخرى.

حظر التقنين وكهرباء "الأحايوة"

شدد المحافظ على منع دخول أي أرض مطروحة للاستثمار ضمن منظومة "التقنين" أو إسنادها لأي جهة إلا بقرار شخصي منه، لضمان الجدية.

وفي سياق البنية التحتية، تم اعتماد مقايسة تقديرية بقيمة 9 ملايين جنيه لنقل وتشغيل أكشاك كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية بالأحايوة شرق، ومن المتوقع تشغيلها خلال شهر يناير الجاري.

شراكة بنكية وموعد الافتتاح

وطالب "سراج" بتفعيل بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي لطرح فرص عاجلة الأسبوع المقبل، تضم أسواقًا حضرية ومشروعات للإنتاج الحيواني ومبنى "عمر أفندي".

كما تابع الموقف التنفيذي لمصنع البصل الذي بلغت نسبة إنجازه 98%، موجهًا بالالتزام بالبرنامج الزمني لافتتاحه بالتزامن مع عيد المحافظة القومي في 10 أبريل القادم.