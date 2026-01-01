وزير النقل اليمني: التحالف يفرض تفتيش الرحلات الخارجية بمطار جدة

قال وزير النقل اليمني عضو الانتقالي الجنوبي، إنهم تلقوا مذكرة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بإخضاع الرحلات الخارجية للتفيش في مطار جدة.

وأكد وزير النقل اليمني، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن أبلغنا لاحقا باستمرار الآلية السابقة للرحلات عدا من الإمارات وإليها.

واستنكر وزير النقل اليمني، الإجراءات الجديدة المفاجئة التي اتخذتها السعودية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي، أن الحكومة اليمنية تفرض قيودا على حركة الطيران من أبوظبي ودبي وإليهما لتهدئة التصعيد.

وأكد المصدر السعودي، أن وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي، رفض الامتثال وأصدر أمرا بوقف جميع الرحلات الجوية.

وأشار المصدر السعودي، إلى أن وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي قرر إغلاق مطار عدن اليمني.