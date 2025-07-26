وزير التعليم العالي يكشف خارطة الدراسة في الجامعات الأهلية (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن موعد الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة في مصر بينهم جامعة كفر الشيخ الأهلية التي افتتحها.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم العالي جامعة كفر الشيخ الأهلية، وافتتاح وتفقد مشروعات جديدة بجامعة كفر الشيخ رفقة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ عن بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة بينهم جامعة كفر الشيخ خلال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

وأكد الوزير، أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة وهم: جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية.

وقال الوزير: "إن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، باعتبارها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، والتقليل من اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج وتوفير تجربة تعليمية متميزة".

وأكد الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة قائمة على التعاون والتكامل.

ووجه وزير التعليم العالي، بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة تواكب أحدث النظم التعليمية الدولية، وهيكل إداري جديد، يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.