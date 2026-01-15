قصف إسرائيلي على بلدتي سحمر ومشغرة شرقي لبنان

وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وقال رئيس بلدية سحمر شرقي لبنان، إن العدو الإسرائيلي استهدف مبنيين سكنيين في البلدة لا علاقة لهما بأي نشاط عسكري.

وفي وقت سابق، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان قرية "سحمر" في جنوب لبنان، وتحديدا قاطني مبان محددة بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، تمهيدا لشن هجمات وشيكة على ما وصفه بـ"بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله.

وبرر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، هذا الاستهداف بالسعي للتعامل مع ما أسماها "محاولات حزب الله المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".