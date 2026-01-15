لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟

تؤدي النظافة الشخصية دورا حيويا في صحة الإنسان، وعلى مر العصور ابتكر البعض أساليب مختلفة للحفاظ عليها وتعزيزها.

وتعد "الشطافة" من أكثر تقنيات النظافة شيوعا بين البشر، لكن لا يستخدمها الأوروبيون.

تاريخ الشطاف



اكتسبت الشطافة شهرة واسعة في القرن السابع عشر عندما وصلت إلى فرنسا، وكانت تعرف في البداية باسم "كراسي المراحيض"، وكانت عبارة عن قطع خشبية كبيرة الحجم يستخدمها الملوك والأثرياء.

ومنذ ذلك الحين، تغير تصميمها بشكل ملحوظ وأصبحت معظمها أشبه بالمراحيض العادية باستثناء إضافة خرطوم لتوصيل المياه، وفقا لـ "sauben".

ما سبب عدم استخدام الأوروبيون الشطاف



يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطافة، لأن البعض يعتقد أن ذلك يؤدي إلى انتشار الجراثيم والبكتيريا والملوثات في الحمام.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون تكلفة شراء الشطاف وتركيبه غير مناسبة لمعظم الأشخاص.

كما أن البعض يعتقد أن الشطاف أمر ترفيهي من الكماليات لا داعي له.

مفاهيم خاطئة شائعة حول الشطاف



-الاعتقاد بصعوبة تركيب الشطاف وارتفاع تكلفته، لكن في الواقع، معظم الأنواع سهلة التركيب.

-من المفاهيم الخاطئة الأخرى أن استخدام الشطاف يتطلب كمية كبيرة من الماء.، لكن في الحقيقة أن الشطافات الحديثة تتميز بكفاءة عالية في استخدام الماء.

-الشطاف مخصص لنوع معين من الحمامات فقط، وبالرغم من ارتباطه بالثراء إلا أن الشطاف مناسب لأي نمط من الحمامات ويمكن استخدامه في المنازل بجميع أحجامها.

