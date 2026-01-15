إعلان

الجيش السوري يمدد خروج المدنيين في ريف حلب الشرقي ليوم غد

كتب : مصراوي

07:01 م 15/01/2026

الجيش السوري

وكالات

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، تمديد فتح الممر الإنساني في دير حافر بريف حلب إلى غد الجمعة من 9 صباحا حتى 5 مساء.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، في بيان الخميس، إن مجموعات من ميليشيات حزب العمال الكردستاني المتحالفة مع تنظيم قسد تمنع المدنيين من المرور عبر الممر الإنساني قرب مدينة دير حافر.

وأكدت هيئة العمليات، أنه سيتم استهداف أي موقع يقوم بعرقلة مرور المدنيين بالطريقة المناسبة في دير حافر.

ودعت هيئة العمليات، المدنيين على الابتعاد عن كل مواقع تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابية بالمنطقة المحددة مسبقا".

وذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن الجيش العربي السوري سيقوم باتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على أي تهديد يمس أمن المنطقة والمواطنين.

