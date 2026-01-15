وزيرة الخارجية الكندية تتهم إيران بقتل مواطن كندي

وكالات

اتهمت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، السلطات الإيرانية بقتل مواطن كندي، دون الخوض في تفاصيل كيفية الوفاة أو توقيتها، وفق وكالة رويترز.

وقالت أناند، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، "إن الاحتجاجات السلمية التي نظمها الشعب الإيراني، مطالبا بإسماع صوته في مواجهة قمع النظام الإيراني وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، دفعت النظام إلى الاستهتار الصارخ بحياة الإنسان".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة حول الأوضاع في إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوح بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات.

بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن إيران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.