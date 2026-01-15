انطلاق مناورة الناتو الكبرى في ألمانيا وسط النزاع بشأن جرينلاند

(د ب أ)

بدأ حلف شمالي الأطلسي ( الناتو) في نقل نحو 10 آلاف جندي ومعدات ومركبات إلى ألمانيا من أجل مناورة عسكرية كبرى في غضون الأسابيع المقبلة وسط النزاع بشأن وضع جرينلاند.

وفي ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، نزلت عشرات المركبات التابعة لوحدة عسكرية إيطالية من سفينة شحن في ميناء إمدن شمال غربي ألمانيا.

ووفقًا لقيادة قوات الحلف المشتركة في بلدة برونسوم الهولندية، فإن هذا يمثل بدء العمليات العلنية في ألمانيا.

وتستضيف ألمانيا هذه المناورة التي أطلق عليها اسم "ستيدفاست دارت 26" وهي أكبر تدريب لحلف الناتو هذا العام.

وتشارك إحدى عشرة دولة عضو في المناورة بوحدات من الجيش والقوات الجوية والبحرية والفضاء والسيبرانية.

وقال الجنرال الإيطالي نيكولا ماندوليسي أثناء تفريغ أول سفينة شحن في إمدن: "من اليوم فصاعدًا، سيصل نحو عشرة آلاف جندي إلى ألمانيا".

وأضاف، :" ومن خلال هذا التدريب، سيظهر حلف الناتو لقدرته على الانتقال بسرعة من الجنوب إلى الشمال، ومن الغرب إلى الشرق".

وأضاف الجنرال إن التدريبات ستظهر أن التحالف "موحد وقادر ومستعد" لتنفيذ جميع أنواع المهام، شاكرًا ألمانيا على تنسيق المناورة.

وتأتي هذه العمليات في خضم انقسام كبير داخل التحالف حول مستقبل جزيرة جرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي إلى حد كبير في القطب الشمالي، والتي تعد جزءًا من مملكة الدنمارك.

ويدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل سيطرة واشنطن على جرينلاند، فيما تحذر الدول الأوروبية من أن أي تحرك أمريكي للاستيلاء على جرينلاند يمكن أن يعني نهاية حلف الناتو.

وأرسلت كل من فرنسا والمانيا قوات إلى جرينلاند.