عراقجي يحذر أمريكا من التدخل في إيران: أي مغامرات ستؤدي إلى زعزعة المنطقة

كتب : مصراوي

06:44 م 15/01/2026 تعديل في 06:51 م

عباس عراقجي

وكالات

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن أي مغامرات جديدة للولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة.

وشدد عراقجي خلال اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي اليوم الخميس، على ضرورة احترام السيادة الوطنية لإيران بوصفها قوة مهمة في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد تم التحريض عليها من قبل قوى خارجية، وأن الوضع قد استقر حاليا.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إيران

