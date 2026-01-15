وكالات

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن أي مغامرات جديدة للولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة.

وشدد عراقجي خلال اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي اليوم الخميس، على ضرورة احترام السيادة الوطنية لإيران بوصفها قوة مهمة في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد تم التحريض عليها من قبل قوى خارجية، وأن الوضع قد استقر حاليا.