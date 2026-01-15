لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"

مينيابوليس - (أ ب)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللجوء إلى "قانون التمرد" الذي يسمح له بنشر القوات، "لوضع حد" للاحتجاجات التي تشهدها مينيابوليس، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالمدينة.

وجاء تهديد ترامب بعدما أطلق أحد أفراد القوات الاتحادية النار على رجل في ساقه بمينيابوليس، أمس الأربعاء، إثر تعرضه لهجوم بمجرفة ثلج ومقبض مكنسة.

وأجج الحادث مشاعر الخوف والغضب التي تعم المدينة، بعد أسبوع من حادث إطلاق أحد عناصر إدارة الهجرة النار على امرأة في رأسها، مما أودى بحياتها.

وقد هدد ترامب مرارا باستخدام هذا القانون الاتحادي - الذي نادرا ما يتم اللجوء إليه - لنشر قوات من الجيش أو إخضاع الحرس الوطني لسلطة إنفاذ القانون المحلي، رغم اعتراضات حكام الولايات.