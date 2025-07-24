سفارة الصين بالقاهرة تحتفل بالذكرى الـ 98 لتأسيس الجيش الصيني

تصوير- هاني رجب

احتفلت سفارة جمهورية الصين الشعبية والملحقية العسكرية الصينية في جمهورية مصر العربية، مساء اليوم، بالذكرى الـ 98 لتأسيس الجيش الصيني، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصريين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وشهد الحفل مشاركة اللواء محمد علي متولي، ممثل وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد محمود عبد الحليم، ممثل رئيس هيئة الأركان المصرية، بالإضافة إلى حضور رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي. كما حضر الحفل السفير الفلسطيني دياب اللوح وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول المعتمدة في مصر.

وشارك في الاحتفالية كذلك الدكتور محمد كمال، مستشار رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور حسن بدراوي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، إلى جانب الإعلامي علي عبد الودود والمستشار محمد عيد.

وجاء هذا الاحتفال تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والاقتصادي المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتعزيز الروابط الصداقة والتفاهم المشترك بين البلدين.

وتخلل الحفل كلمات لعدد من المسؤولين أبرزت أهمية هذه المناسبة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التأكيد على دعم السلام والتنمية الإقليمية والدولية.