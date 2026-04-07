أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن السحب الرعدية الممطرة تؤثر على مناطق من الإسكندرية، إذ أنه من من المتوقع أن تتقدم لتؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري وهي: "البحيرة- كفر الشيخ" مع تقدم الوقت.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن الأمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق، أما باقي السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري مع فرصة لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت.



وأشارت إلى أن بعض السحب المنخفضة والمتوسطة قد تظهر على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، إذ يصاحبها سقوط أمطار تكون خفيفة على بعض المناطق.

يذكر أن الهيئة أكدت أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية.

أضافت أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.