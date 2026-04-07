إعلان

الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.. الأرصاد تكشف تأثر عدة مناطق بالسحب والأمطار


كتب- محمد فتحي:

04:48 ص 07/04/2026

سحب وأمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن السحب الرعدية الممطرة تؤثر على مناطق من الإسكندرية، إذ أنه من من المتوقع أن تتقدم لتؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري وهي: "البحيرة- كفر الشيخ" مع تقدم الوقت.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن الأمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق، أما باقي السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري مع فرصة لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

وأشارت إلى أن بعض السحب المنخفضة والمتوسطة قد تظهر على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، إذ يصاحبها سقوط أمطار تكون خفيفة على بعض المناطق.

يذكر أن الهيئة أكدت أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية.

أضافت أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سحب وأمطار أمطار الأمطار السحب طقس اليوم الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مع قرب انتهاء المهلة.. هل يُؤجل ترامب الهجوم على إيران؟
شئون عربية و دولية

مع قرب انتهاء المهلة.. هل يُؤجل ترامب الهجوم على إيران؟
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
علاقات

"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
"قبل مباراة الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام باريس سان جيرمان؟
رياضة عربية وعالمية

"قبل مباراة الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام باريس سان جيرمان؟
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
رياضة محلية

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق