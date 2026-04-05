أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية قامت بإخلاء 16 شقة مجاورة لموقع سقوط صاروخ إيراني في مدينة حيفا، فيما تتواصل أعمال البحث عن أربعة مفقودين تحت الأنقاض.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا إيرانيا يزن نحو نصف طن أصاب مبنى مكونًا من خمسة طوابق، ما أدى إلى انهياره جزئيا.

كما أفادت هيئة نجمة داود الحمراء بإصابة شخص بجروح خطيرة، إضافة إلى عدة إصابات طفيفة، وحالة من الذعر بين الضحايا.

وبحسب القناة العبرية، أن قوات متعددة في إسرائيل تجري عمليات بحث واسعة النطاق عن زوجين مسنين وابنهما البالغ من العمر 40 عاماً ومقدم الرعاية لهما.

وأكدت القناة العبرية وقوع دمار هائل في حيفا إثر إطلاق صاروخ باليستي إيراني يزن نحو 450 كيلوجرامًا، استهدف مبنى سكنيًا مكونًا من خمسة طوابق مساء اليوم الأحد، ما تسبب في انهيار جزئي وأضرار جسيمة في الموقع.

وصرح مفوض الشرطة الإسرائيلي داني ليفي في موقع الحادث أن هناك شكوكاً حول عدم إنفجار الرأس الحربي للصاروخ الإيراني، ولذلك تم إخلاء مبانى إضافية في المنطقة كإجراء احترازي.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أنه في حال عدم إنفجار الرأس الحربي، فمن المحتمل أنه لا يزال موجوداً بين الأنقاض رغم الدمار الهائل، ويحتوي على مئات الكيلوجرامات من المتفجرات.