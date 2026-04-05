جابر بغدادي: الاقتداء بالنبي وسنته حماية للمجتمعات من الفتن والانحرافات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:55 م 05/04/2026
    جابر بغدادي يكشف كيفية حماية المجتمع من الفتن من الانحرافات
    جابر بغدادي يكشف كيفية حماية المجتمع من الفتن من الانحرافات
    جابر بغدادي يكشف كيفية حماية المجتمع من الفتن من الانحرافات

أكد الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي والمشرف على مجالس النور العلمية بالحسين، ضرورة اقتداء شباب الأمة بالنبي محمد ﷺ والسير على نهجه، مشددًا على أهمية الالتزام بسنة النبي وعدم مخالفتها.

وقال "بغدادي" خلال كلمته في مجلس اليوم: "لقد شهدنا في زمن رسول الله ﷺ من ادعى أنه سيقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ولن يتزوج، وقد أغضب ذلك النبي ﷺ خوفًا من وقوع فتنة في المجتمع المسلم، وهذا يعلمنا أن كل مسلم يجب أن يلتزم بدوره الذي وضعه الله له في الحياة".

وأضاف: "لا يجب على المريد أن يترك وظيفته أو واجباته الدنيوية من أجل العبادة فقط، فحتى الطبيب والمربي والمهندس يجب أن يوازن بين واجبه تجاه مجتمعه وعبادته لله، فالواجبات ليست تناقضًا مع التقوى، بل هي جزء من الصلاح العام".

الإلهاء عن السير على منهج سيدنا النبي

وحذر الشيخ بغدادي من الانجرار وراء الشهوات الدنيوية، مشيرًا إلى أن "حب الظهور وحب المشيخة تهلك صاحبها، فهي تلهيه عن خدمة الناس وعن السير على منهج النبي ﷺ".

كما أشار إلى أن الالتزام بالسنة النبوية واتباع نهج النبي هو السبيل لحماية المجتمع من الفتن، قائلًا: "المجتمع يحتاج إلى توازن بين العبادة والعمل، وبين الحب لله والعمل الصالح، وكل من يسعى للخروج عن هذا التوازن يضع نفسه والآخرين في فتنة كبيرة".

تقوى الله

وتابع: "على الشباب والمريدين أن يتقوا الله في أعمالهم وفي طموحاتهم، فلا يكون هدفهم الشهرة أو السلطة، بل رضا الله وخدمة الناس، ومن يقود نفسه بالشهوات يبتعد عن الطريق المستقيم ويضر بمكانته الروحية والاجتماعية".

واختتم الشيخ بغدادي حديثه بالتأكيد على أن الاقتداء بالنبي ﷺ والتمسك بالسنة وحسن أداء الواجبات الدنيوية والدينية هو الطريق الأمثل لحماية النفس والمجتمع من الفتن والانحرافات.

تفاصيل مجالس النور العلمية

ومن جانبه قال المهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة حي على الوداد لعلوم القرآن وإحياء التراث، إنه في إطار خطة الترشيد التي أقرتها الدولة المصرية، تختتم مجالس النور في تمام التاسعة مساءً.

وأوضح أن مجالس النور العلمية تعقد سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية والدروس الدينية، التي يقدمها علماء متخصصون في الشريعة والعقيدة والتصوف، وتتناول موضوعات متنوعة مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبيان وسطية الإسلام، ودور الأخلاق في بناء المجتمعات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات الفكرية التي تواجه الشباب في العصر الحالي.

موعد عقد مجالس النور

وتقام مجالس النور يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة المغرب، وتستضيفها مؤسسة حي على الوداد، ويحاضر فيها نخبة من كبار العلماء، أبرزهم الدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد عزت المشرف على مساجد آل البيت، والدكتور مصطفى عبدالسلام إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص، والدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير بجامعة الأزهر.

