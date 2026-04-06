رئيس بلدية حيفا: ما جرى كان حدثا صعبا علينا بعد سقوط الصاروخ الإيراني

كتب : عبدالله محمود

12:43 ص 06/04/2026
    سقوط صاروخ إيراني على برج سكني في حيفا
    سقوط صاروخ إيراني على برج سكني في حيفا
    سقوط صاروخ إيراني على برج سكني في حيفا
    سقوط صاروخ إيراني على برج سكني في حيفا

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الإثنين، عن رئيس بلدية حيفا الإسرائيلية، قوله إن ما جرى اليوم كان حدثا صعبا ومركبا، مؤكدًا أن جميع المنظومات الإسرائيلية لا تزال تعمل بشكل كامل عقب سقوط الصاروخ الإيراني.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن صاروخا إيرانيا يزن نحو نصف طن أصاب مبنى مكونا من خمسة طوابق، ما أدى إلى انهياره جزئيا.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن السلطات قامت بإخلاء 16 شقة مجاورة لموقع سقوط الصاروخ في مدينة حيفا، فيما تتواصل أعمال البحث عن أربعة مفقودين تحت الأنقاض.

