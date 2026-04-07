اقتراب موعد مهلة ترامب.. مسؤولون أمريكيون يرجحون التصعيد ضد إيران

مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتراجع فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، وسط تقديرات لمسؤولين أمريكيين ترجّح احتمال التصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي.

أفاد مسؤولون أمريكيون، أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب مساء الثلاثاء تبدو ضعيفة، في ظل فجوة كبيرة بين موقفي الجانبين، بحسب "وول ستريت جورنال".

أشاروا إلى أن ترامب بات أقل تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق، إذ يرجّح أن يصدر أوامر نهائية بتنفيذ ضربات مساء الثلاثاء، مع تأكيدهم أن تقديره قد يتغير وفق مسار المحادثات خلال الليل.

أوضح المسؤولون، أن المهلة المحددة عند الساعة الثامنة مساءً تمثل نقطة حاسمة، إذ قد تقود إلى اتفاق أو إلى تصعيد، بما في ذلك استهداف بنى تحتية مثل الجسور ومحطات الكهرباء داخل إيران.

ولفتوا إلى أن ترامب قد يمدد المهلة، وهو ما سبق أن قام به في مرات عدة، رغم تزايد التشاؤم بشأن إمكانية تحقيق اختراق قبل انتهائها.

أضاف مسؤولون، أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل تمسك إيران بمواقفها واعتقادها بأنها تحتفظ بأوراق ضغط، من بينها التأثير على التجارة العالمية عبر مضيق هرمز.

في الوقت نفسه، حذروا من أن تصعيد الحرب يحمل مخاطر إضافية، من بينها تعزيز موقف إيران الرافض للتفاوض، واستمرار إغلاق المضيق، واستنزاف الموارد العسكرية الأمريكية.

أشار المسؤولون إلى أن الرئيس الأمريكي يسعى لإنهاء الحرب، في ظل إدراكه لمحدودية تقبّل الرأي العام الأمريكي لمزيد من العمليات العسكرية، بحسب العربية.