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إسرائيل تسحب لواءين من الفرقة 98 من قطاع غزة

03:22 م الأحد 20 يوليه 2025

غزة

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش سحب لواءي المظليين والكوماندوز التابعين للفرقة 98 من قطاع غزة.

وقالت الهيئة، إن الجيش يتحدث عن 5 فرق تناور داخل قطاع غزة، "لكن العدد الفعلي أقل من ذلك بكثير"، وفق ما أفادت.

وذكرت البث الإسرائيلية، إن لواء المظليين يبدأ هذا الأسبوع مهام استبدال قوات الاحتياط في الضفة الغربية.

وفي سياق منفصل، أقرت اللجنة الوزارية بالإجماع توصية الحكومة الإسرائيلية بإقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، وفقًا للبث الإسرائيلية.

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غزة إسرائيل الضفة الغربية
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