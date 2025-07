وكالات

على مدار الساعات الأخيرة الماضية، أثارت فضيحة رجل الأعمال الأمريكي آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، المتخصصة في تحليلات البيانات جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول مقطع فيديو رومانسي التقط له فقرة "Kiss Cam" في حفل فرقة كولدبلاي بمدينة "بوسطن"، برفقة كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في الشركة ذاتها.

وظهر رجل الأعمال في المقطع، وهو يحتضن مديرة الموارد البشرية في الشركة، قبل أن يبدأ الثنائي في حالة ارتباك شديد فور عرض صورتهما على الشاشة العملاقة، ومحاولة حولا إخفاء وجهيهما وتجنّب الكاميرا، ما دفع المغني كريس مارتن للتعليق مازحا: "إما أنهما في علاقة سرية أو خجولان جدًا".

ولم تمر دقائق على المقطع الذي شهد انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سجل أكثر من 5.8 مليون مشاهدة على "تيك توك" خلال ساعات، حتى تحولت اللحظة الرومانسية إلى قضية رأي عام بعد أن كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن هوية الشخصين، لتشتعل بعدها مواقع التواصل.

وتفاعلت زوجة بايرون، ميغان كيريجان، مع الحدث بحذف لقب زوجها من صفحتها الرسمية على فيسبوك، ما فتح الباب أمام تأويلات حول احتمال حدوث انفصال.

في المقابل، تنوعت ردود الفعل بين متعاطف مع الزوجة، ومنتقد لسلوك المسؤولين في الشركة، وسط دعوات للتحقيق في العلاقة بين الطرفين، لا سيما أنهما يشغلان مناصب حساسة داخل شركة واحدة.

وتأتي الواقعة في واحدة من أنجح حفلات جولة "Music of the Spheres" العالمية، التي حققت حتى الآن أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، بمعدل يقترب من 4.8 مليون جنيه لكل عرض، ما جعل من لحظة ترفيهية مسرحًا لفضيحة علنية تهز سمعة أحد أبرز التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا.

NEW: Former Astronomer employee accuses CEO Andy Byron of being "toxic," says former employees are cracking up over the video, according to the New York Post.



The married CEO was caught on the big screen with the company's HR chief at a Coldplay concert.



"The text groups and… pic.twitter.com/n5FMwINXhl