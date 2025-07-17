مصر تعرب عن تعازيها للعراق إثر اندلاع حريق في شرق البلاد

(وكالات)



أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص تعازيها لجمهورية العراق الشقيقة، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة الكوت بشرق العراق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة.



وتقدمت مصر، حكومة وشعبا بصادق مواساتها إلى حكومة وشعب العراق الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، وتؤكد على تضامنها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.







