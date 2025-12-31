إعلان

العدل الأمريكية تراجع أكثر من 5.2 مليون وثيقة تتعلق بـ"إبستين"

كتب : مصراوي

10:33 م 31/12/2025

وزارة العدل الأمريكية

(أ ب)

وسعت وزارة العدل الأمريكية مراجعتها للوثائق المتعلقة بمرتكب الجرائم الجنسية المُدان جيفري إبستين لتصل إلى 5.2 مليون وثيقة، كما زادت عدد المحامين الذين يحاولون الامتثال لقانون يفرض الإفراج عن الملفات، وفقاً لشخص اطلع على رسالة أُرسلت إلى المدعين العامين الأمريكيين.

وهذا الرقم هو أحدث تقدير في المراجعة المتوسعة لملفات القضية الخاصة بإبستين وصديقته القديمة جيسلين ماكسويل، وهي المراجعة التي تجاوزت الموعد النهائي الذي حدده الكونجرس في القانون بأكثر من أسبوع.

ولدى وزارة العدل أكثر من 400 محامٍ يعملون على المراجعة، لكنها لا تتوقع الإفراج عن مزيد من الوثائق حتى 20 أو 21 يناير المقبل، وفقاً للشخص الذي اطلع على الرسالة وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الأمر.

ولم يعترض البيت الأبيض على الأرقام الواردة في البريد الإلكتروني، وأشار إلى بيان صادر عن تود بلانش، نائب المدعي العام، قال فيه إن مراجعة الإدارة كانت تتبع "نهجاً يستنفر كافة الجهود والإمكانيات".

وزارة العدل الأمريكية جيفري إبستين البيت الأبيض

