زهران ممداني.. عمدة نيويورك الجديد يؤدي اليمين على 3 مصاحف

يؤدي زهران ممداني اليمين الدستورية كأول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، مستخدمًا ثلاث نسخ تاريخية من المصحف الشريف، في مراسم تبدأ منتصف ليل الخميس/ الجمعة يوم 1 يناير، مفتتحا بذلك فترة ولايته كأول مسلم يقود مجلس المدينة.

ومن المقرر، أن يستخدم ممداني اليساري المنتمي لـ"الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين"، خلال مراسم التنصيب الخاصة والعامة، د مصاحف: مصحف جده ونسخة أخرى تعود للمؤرخ والكاتب الأسود "أرتورو شومبورج"، استعارها من مكتبة نيويورك العامة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمريكية، ستُقام المراسم الخاصة في منتصف الليل داخل محطة مترو أنفاق مهجورة في مبنى البلدية القديم، حيث ستشرف المدعية العامة للولاية، ليتيتيا جيمس، على أداء اليمين.

مع ذلك، سيؤدي ممداني اليمين نهار الخميس علنا خارج مبنى البلدية بمشاركة السيناتور بيرني ساندرز، باستخدام مصحف جده ونسخة عائلية أخرى.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست، إلى أن اختيار ممداني لمصحف "شومبورج" الذي لم يكن مسلما لكنه احتفظ به كجزء من توثيقه للتاريخ الأسود، يمثل دلالة رمزية.

وفي إطار ذلك، أوضحت هبة عابد أمينة جامعة نيويورك للدراسات الإسلامية، أن الاختيار الذي تم بمساعدة زوجة ممداني ومستشارته، يجمع بين "عناصر الإيمان والهوية وتاريخ نيويورك"، خاصة أن ممداني مولود في أوغندا بأفريقيا.

وخلال حملته الانتخابية، قال ممداني: "إن حلم كل مسلم هو ببساطة أن يُعامل كأي مواطن آخر في نيويورك، ومع ذلك فقد قيل لنا لفترة طويلة أن نطلب أقل من ذلك".

ويعيد هذا الحدث التذكير بتقاليد العمد السابقين في اختيار نصوص دينية ذات دلالة؛ حيث أدى إريك آدامز اليمين على "كتاب مقدس" عائلي وهو يحمل صورة والدته.

بينما استخدم بيل دي بلاسيو نسخة من الكتاب المقدس كانت مملوكة للرئيس روزفلت، فيما اختار مايكل بلومبيرج الكتاب الذي استخدمه في حفل بلوغه سن التكليف الديني.

ورغم أن ممداني يُعد أول عمدة للمدينة يؤدي اليمين باستخدام المصحف، فإنه ليس أول مسؤول أمريكي يقوم بذلك؛ إذ كان النائب السابق كيث إليسون أول مشرّع فيدرالي يستخدم القرآن أثناء أدائه اليمين أمام الكونجرس عام 2007.