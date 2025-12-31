أمطار وظواهر تضرب البلاد.. توقعات طقس أول أسبوع في 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود من الجمعة 02 يناير 2026 إلى الثلاثاء 06 يناير 2026، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً.

وأضافت أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية من (3: 10 صباحاً) قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبينت أن طقس الأيام المقبلة يشهد فرص أمطار متوسطة يوم الجمعة 02 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى) خلال الأيام المقبلة

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الجمعة 02 يناير: العظمى 19 والصغرى 10.

السبت 03 يناير: العظمى 19 والصغرى 10.

الأحد 04 يناير: العظمى 20 والصغرى 10.

الاثنين 05 يناير: العظمى 21 والصغرى 11.

الثلاثاء 06 يناير: العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية

الجمعة 02 يناير: العظمى 18 والصغرى 09.

السبت 03 يناير: العظمى 19 والصغرى 09.

الأحد 04 يناير: العظمى 18 والصغرى 09.

الاثنين 05 يناير: العظمى 19 والصغرى 09.

الثلاثاء 06 يناير: العظمى 20 والصغرى 09.

شمال الصعيد

الجمعة 02 يناير: العظمى 20 والصغرى 07.

السبت 03 يناير: العظمى 19 والصغرى 07.

الأحد 04 يناير: العظمى 20 والصغرى 06.

الاثنين 05 يناير: العظمى 21 والصغرى 07.

الثلاثاء 06 يناير: العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد

الجمعة 02 يناير: العظمى 26 والصغرى 12.

السبت 03 يناير: العظمى 25 والصغرى 12.

الأحد 04 يناير: العظمى 26 والصغرى 11.

الاثنين 05 يناير: العظمى 27 والصغرى 13.

الثلاثاء 06 يناير: العظمى 27 والصغرى 13.

