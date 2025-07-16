

البحيرة- أحمد نصرة:

لقي شابان مصرعهما، إثر حادث تصادم مروع على طريق مركز بدر بمحافظة البحيرة، أثناء توجههما لحضور حفل زفاف شقيق أحدهما، ما تسبب في حالة من الحزن بين أهالي قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة.

على الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين مصرع كل من: "يحيى يحيى زكريا"، 32 عاما، شقيق العريس، وابن خاله "علاء حسن محمد"، 36 عاما، بعد اصطدام السيارة التي كانا يستقلانها بعمود كهرباء على الطريق، عقب عودتهما من مدينة طنطا بعدما استأجرا سيارة للمشاركة في زفة الفرح.

أودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السادات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.