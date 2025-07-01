وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن ستكون احتفالاً قصيراً بتدمير المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا: "جميع الأهداف التي قصفناها في إيران دمرت تدميراً شاملاً".

ومن المقرر أن يقوم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل للقاء دونالد ترامب، حيث سيناقشان في البيت الأبيض عدد من الملفات أبرزها الأوضاع في كل من قطاع غزة وإيران وسوريا.

وفي سياق الحرب في غزة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه سيعتمد نهجاً حازماً في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.

وأكد ترامب في تصريحات تليفزيونية خلال تجوله داخل منشأة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين "التمساح ألكاتراز" في فلوريدا، أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة، مضيفاً: "حققنا نجاحاً كبيراً في الملف الإيراني، والآن نركز على إنهاء القتال في غزة.