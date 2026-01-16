إعلان

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية

كتب : مصراوي

07:59 م 16/01/2026

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعدي صديقتها عليها بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة المذكورة في المنشور (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز منيا القمح)، والتي أكدت في أقوالها أنها أثناء سيرها بأحد شوارع المركز، قامت سيدة – الظاهرة بالصور – بالتعدي عليها.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

