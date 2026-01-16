إسرائيل تلقي قنبلتين على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

( د ب أ)

ألقت إسرائيل عصر اليوم الجمعة، قنبلة صوتية بالقرب من ساحة بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان. وعاودت طائرة مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إلقاء قنبلة صوتية في بلدة عيتا الشعب للمرة الثانية في أقل من ساعة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

في وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي هذا الصباح على شاحنة في بلدة المنصوري قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن. وأدت غارة العدو ليلا على سيارة في بلدة ميفدون قضاء النبطية إلى استشهاد مواطن".

وقبل ظهر اليوم، حلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.