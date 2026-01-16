إعلان

ترامب عن ماتشادو: لقد أعطتني جائزة نوبل هذه امرأة جميلة

كتب : مصراوي

09:16 م 16/01/2026

ماتشادو وترامب

كتب-عبدالله محمود:

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، ميدالية جائزة نوبل للسلام كهدية له.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "لقد أعطتني جائزة نوبل. ولكن دعني أخبرك بشيء، لقد تعرفت عليها. لم أقابلها من قبل. ولقد تأثرت كثيرًا.. هذه امرأة جميلة".

وفي وقت سابق، أعلنت ماتشادو أنها "قدمت" ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حازتها لترامب رغم استبعادها من استراتيجية واشنطن المتعلقة بفنزويلا.

وقالت ماتشادو لمحطة "فوكس نيوز": "هو يستحقها. لقد كانت لحظة مؤثرة جدا".

وقالت زعيمة المعارضة الفنزويلية للصحفيين خارج مبنى الكابيتول عقب اجتماعها مع ترامب في البيت الأبيض: "لقد قدمت لرئيس الولايات المتحدة ميدالية جائزة نوبل للسلام".

وكان معهد نوبل أفاد في منشور على منصة إكس أنه "بمجرد إعلان جائزة نوبل، لا يمكن سحبها أو مشاركتها أو نقلها إلى آخرين. القرار نهائي ولا رجعة فيه"، لكنه أضاف: "يمكن أن تنقل الميدالية إلى شخص آخر، لكن ليس اللقب".

