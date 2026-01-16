إعلان

الرئيس الشرع يصدر مرسوما رئاسيا بشأن الأكراد السوريين

كتب : مصراوي

09:39 م 16/01/2026

الرئيس السوري أحمد الشرع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوم رئاسي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وهويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجه الشرع رسالة إلى المواطنين الأكراد، دعاهم فيها إلى عدم تصديق روايات الفتنة، قائلاً: "من يمسكم بسوء فهو خصيمنا".

وأكد الشرع أن المواطنين الأكراد جزء أصيل وأساسي من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والمتحدة.

وشدد على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن اللغة الكردية تعتبر لغة وطنية ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الأكراد فيها نسبة ملحوظة من السكان.

وقال الشرع: "لا نريد إلا صلاح البلاد ووحدتها"، داعيًا كل من هجر قسرا من أرضه إلى العودة بأمان وسلام، دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح.

كما دعا الأكراد للمشاركة الفعالة في بناء الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع أكراد سوريا الأكراد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
مصراوى TV

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم
علاقات

منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم

"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
رياضة عربية وعالمية

"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا
من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟
أخبار مصر

من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان