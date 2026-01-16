الرئيس الشرع يصدر مرسوما رئاسيا بشأن الأكراد السوريين

كتب-عبدالله محمود:

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوم رئاسي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وهويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجه الشرع رسالة إلى المواطنين الأكراد، دعاهم فيها إلى عدم تصديق روايات الفتنة، قائلاً: "من يمسكم بسوء فهو خصيمنا".

وأكد الشرع أن المواطنين الأكراد جزء أصيل وأساسي من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والمتحدة.

وشدد على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن اللغة الكردية تعتبر لغة وطنية ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الأكراد فيها نسبة ملحوظة من السكان.

وقال الشرع: "لا نريد إلا صلاح البلاد ووحدتها"، داعيًا كل من هجر قسرا من أرضه إلى العودة بأمان وسلام، دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح.

كما دعا الأكراد للمشاركة الفعالة في بناء الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته.