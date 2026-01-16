وكالات

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن الجيش السوري يشن قصفا مدفعيا على مدينة دير حافر بحلب.

وأكدت قسد في بيان اليوم الجمعة، أن سلطات دمشق تروج المزيد من الأكاذيب الممنهجة حول امتلاك قواتنا طائرات مسيرة إيرانية أو وجود مقاتلين من خارج الحدود ضمن صفوفنا، لافتة إلى أن هذه الاتهامات غير صحيحة وتهدف إلى تشويه صورتها.

وقالت قسد إنها رصدت استهداف مواقعها بالمدفعية، لكنها لم تكشف عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وأشارت قسد، إلى أن قواتهم تتكون من أبناء وبنات الشعب السوري بمختلف مكوناته.