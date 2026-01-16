إعلان

احتمالات أعمال عسكرية.. تحذير أمريكي للرحلات فوق أمريكا الجنوبية

كتب : مصراوي

10:34 م 16/01/2026

تحذير أمريكي للرحلات فوق أمريكا الجنوبية

مصراوي

قالت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، يوم الجمعة، إنها أصدرت سلسلة من التحذيرات لشركات الطيران بضرورة توخي الحذر عند التحليق فوق أمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية، مشيرة إلى مخاطر محتملة تتعلق بأنشطة عسكرية محتملة والتشويش على أنظمة تحديد المواقع (GPS).

وأوضحت الهيئة، أنها أصدرت إخطارات تشمل أجزاء من المكسيك وبنما وكولومبيا والإكوادور، إضافة إلى مناطق أخرى في أمريكا الوسطى، وكذلك أجزاء من المجال الجوي فوق المحيط الهادئ الشرقي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، موجهًا الشكر إلى القيادة في النظام الإيراني بعد إلغائها لأكثر من 800 عملية إعدام كان يفترض أن تنفذ.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "أنه لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي"

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أقدر كثيرا إلغاء القيادة الإيرانية لأكثر من 800 عملية إعدام كان يفترض أن تنفذ أمس".

وفي سياق أخر، قال ترامب أنه تحدث مع حلف شمال الأطلسي بشأن جزيرة جرينلاند، قائلا: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل أمننا القومي ونتحدث مع الناتو بشأن ذلك".

وشدد ترامب على ضرورة حصول الولايات المتحدة على جرينلاند، لافتًا إلى أنه إذا لم تحصل على الجزيرة فستكون لديهم ثغرة كبيرة في أمنهم القومي.

الرحلات الجوية أمريكا الجنوبية أمريكا

