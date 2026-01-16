وكالات

نشر الجيش السوري خريطة توضح أربع مواقع في محافظة حلب، محذراً الأهالي والمدنيين من الاقتراب منها. وأكد الجيش أن هذه المواقع تمثل أهدافاً لقواته في إطار الرد على ميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابية وفلول النظام البائد الحليفة لتنظيم قسد في مدينة دير حافر.

وأكد الجيش السوري، في بيان اليوم الجمعة، إن ردنا بدأ على مواقع ميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابية وفلول النظام البائد الحليفة لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية قسد في مدينة دير حافر.

واعتبر الجيش السوري مواقع ميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابية في مدينة دير حافر قواعد عسكرية لتنظيم قسد وحلفائه.

وأشار الجيش السوري، إلى أن مواقع ميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابية في مدينة دير حافر انطلق منها الطائرات الانتحارية الإيرانية باتجاه سكان مدينة حلب.