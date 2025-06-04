(وكالات)

تلقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج.

وتقدم عبد العاطي لنظيرته الأسترالية بالتهنئة بمناسبة استمرارها في منصبها في أعقاب الانتخابات البرلمانية الفيدرالية التي شهدتها أستراليا مؤخرًا، مؤكداً حرص مصر علي الاستمرار في دفع وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وفي سياق متصل، أشار عبد العاطي إلى الزخم الإيجابي الذي حققته زيارة الحاكم العام لأستراليا إلى مصر خلال شهر أبريل ٢٠٢٥، لافتاً الى أن العام الجاري يتزامن مع مرور ٧٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب عن التطلع لعقد الدورة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، وكذلك تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وأستراليا، مبرزاً المزايا والمحفزات التي يتمتع بها السوق المصري، واهتمام مصر بجذب الاستثمارات في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مجال الهيدروجين الأخضر.

من ناحية أخري، استعرض وزير الخارجية مستجدات الوضع الإقليمي، بما في ذلك الحرب في غزة، مبرزاً في هذا الصدد جهود الوساطة المصرية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، مؤكدا أن استمرار العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها الشعب الفلسطيني. وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام هو التمسك بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.