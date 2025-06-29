إيران تتحرك لحظر "ستارلينك" وتهدد بسجن وجلد المستخدمين

طهران - (د ب أ)

صوت البرلمان الإيراني لصالح حظر استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التي تقدمها شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الأحد.

وبموجب القانون، يمكن معاقبة المخالفين بغرامات مالية أو الجلد أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

ولم يتضح بعد مدى انتشار ستارلينك داخل إيران، ومع ذلك، فإن تكلفة الخدمة هي على الأرجح بعيدة عن متناول معظم الأسر.

يذكر أن ستارلينك هي واحدة من الأدوات القليلة المتاحة للإيرانيين خلال عمليات حجب الإنترنت التي تفرضها الدولة، مثل تلك التي تم فرضها مؤخرا خلال الحرب مع إسرائيل.

ووافق البرلمان أيضا على مشروع قانون لزيادة العقوبات على التجسس. وبموجب القانون الجديد، يمكن أن تصل عقوبة "التعاون العملي" مع الكيانات الأجنبية إلى الإعدام. ولم يعرف التشريع هذا المصطلح، لكن المراقبين يرون أنه محاولة إضافية لترهيب المعارضين ومنتقدي النظام.

كانت إيران قد أعلنت القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين اتهمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، ونفذت عدة عمليات إعدام خلال حربها مع إسرائيل، مما أثار مخاوف النشطاء من أنها قد تجرى موجة إعدامات بعد انتهاء الحرب.