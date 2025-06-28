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طهران تشيّع قادة عسكريين وعلماء نوويين قُتلوا في الحرب مع إسرائيل (صور-فيديو)

11:07 ص السبت 28 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    طهران تشيّع قادة عسكريين وعلماء نوويين قُتلوا في الحرب مع إسرائيل
  • عرض 5 صورة
    طهران تشيّع قادة عسكريين وعلماء نوويين قُتلوا في الحرب مع إسرائيل
  • عرض 5 صورة
    طهران تشيّع قادة عسكريين وعلماء نوويين قُتلوا في الحرب مع إسرائيل
  • عرض 5 صورة
    طهران تشيّع قادة عسكريين وعلماء نوويين قُتلوا في الحرب مع إسرائيل
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وكالات

تجمعت حشود كبيرة في العاصمة الإيرانية طهران تلوح بالأعلام واللافتات لتكريم 60 شخصًا، بينهم شخصيات عسكرية رفيعة وعلماء نوويون، قُتِلوا في الصراع الذي استمر 12 يومًا مع إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية موسيقى وطنية على مقطع فيديو من مراسم الجنازة الرسمية، والذي أظهر المشيعين وهم يمدون أيديهم للمس التوابيت المغطاة بألوان العلم الإيراني (الأحمر والأبيض والأخضر).

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لحشود كبيرة من الإيرانيين استعدادًا لتشييع جنازة القادة العسكريين والعلماء النوويين في العاصمة طهران.

وظهر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسط الحشد، إلى جانب ضباط الأمن، كما حضر وزير الخارجية عباس عراقجي، وفقًا لما أوردته (إسنا).

وتم عرض صور العديد من الشخصيات العسكرية التي قُتِلت على المسرح، بما في ذلك صور قائد الحرس الثوري الأسبق حسين سلامي، ورئيس الأركان الأسبق محمد باقري.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن بعض أفراد الحشد حملوا أيضًا صورًا للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بينما ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وزعمت إسرائيل أن اغتيال شخصيات من النظام مثل سلامي وباقري، فضلًا عن عدد من العلماء النوويين، كان من بين النجاحات الرئيسية لهجماتها غير المسبوقة على إيران التي شنتها في 13 يونيو الجاري وانتهت بعد 12 يومًا من القتال.

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