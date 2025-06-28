وكالات

تجمعت حشود كبيرة في العاصمة الإيرانية طهران تلوح بالأعلام واللافتات لتكريم 60 شخصًا، بينهم شخصيات عسكرية رفيعة وعلماء نوويون، قُتِلوا في الصراع الذي استمر 12 يومًا مع إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

حضور پرشور مردم تهران در تشییع شهدای حمله اسرائیل pic.twitter.com/dyxdImBEwc — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) June 28, 2025

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية موسيقى وطنية على مقطع فيديو من مراسم الجنازة الرسمية، والذي أظهر المشيعين وهم يمدون أيديهم للمس التوابيت المغطاة بألوان العلم الإيراني (الأحمر والأبيض والأخضر).

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لحشود كبيرة من الإيرانيين استعدادًا لتشييع جنازة القادة العسكريين والعلماء النوويين في العاصمة طهران.

وظهر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسط الحشد، إلى جانب ضباط الأمن، كما حضر وزير الخارجية عباس عراقجي، وفقًا لما أوردته (إسنا).

حضور رئیس‌جمهور در تشییع پیکر مطهر شهدای اقتدار pic.twitter.com/bfTyTKXx0c — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) June 28, 2025

وتم عرض صور العديد من الشخصيات العسكرية التي قُتِلت على المسرح، بما في ذلك صور قائد الحرس الثوري الأسبق حسين سلامي، ورئيس الأركان الأسبق محمد باقري.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن بعض أفراد الحشد حملوا أيضًا صورًا للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بينما ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

🔴 حضور پرشور مردم در آئین تشییع



🔹 آئین تشییع سرداران، فرماندهان شهید و دانشمندان هسته‌ای (شهدای اقتدار ایران) با حضور پرشور مردم شهر تهران در حال برگزاری است.‌



🔹 مسیر تشییع این شهدا از میدان انقلاب اسلامی تا میدان آزادی تهران اعلام شده است.

. #بدرقه_90میلیونی#پایتخت_مقاومت pic.twitter.com/0pU92QooJG — قلب یخی 🇮🇷 (@Ice_heart_new) June 28, 2025

وزعمت إسرائيل أن اغتيال شخصيات من النظام مثل سلامي وباقري، فضلًا عن عدد من العلماء النوويين، كان من بين النجاحات الرئيسية لهجماتها غير المسبوقة على إيران التي شنتها في 13 يونيو الجاري وانتهت بعد 12 يومًا من القتال.