عضو لجنة إدارة قطاع غزة يكشف تفاصيل أول اجتماع لها

قال عضو لجنة إدارة قطاع غزة عائد ياغي، أنهم ناقشوا في اجتماعهم اليوم الجمعة ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأهالي قطاع غزة.

وطالب عائد ياغي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، الوسطاء بالضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر والسماح بإدخال المساعدات، وتقديم الخدمات الإنسانية وتأمين المأوى المناسب لأنها من أهم أولويات عمل اللجنة.

وأكد ياغي، أن اللجنة حظيت بموافقة الكل الفلسطيني وبإجماع عربي ودولي واسع، لافتًا إلى أن كافة الفصائل الفلسطينية أكدت أنها ستتعاون من أجل تسهيل عمل اللجنة ومساعدتها.

وذكر عضو لجنة إدارة غزة، أن استمرار الخروقات الإسرائيلية وإغلاق المعابر أبرز التحديات التي تواجه عملهم، مؤكدًا أنهم سيسعون جاهدين بالتعاون مع الوسطاء من أجل الضغط على أمريكا لإجبار إسرائيل على فتح المعابر.

وأوضح عائد ياغي، أن اللجنة وضعت خططا بمختلف القطاعات من أجل إغاثة القطاع لكنهم في حاجة إلى الكثير من الموارد، مضيفًا: "سنعمل على تسهيل خروج المرضى والجرحى من أجل العلاج في الخارج بعد تدمير القطاع الطبي في غزة".

وشدد عضو لجنة إدارة غزة، على أهمية فتح جميع المعابر لاسيما معبر رفح من أجل استقبال الوفود الطبية وإدخال كافة أشكال المساعدات.

وأشار عائد ياغي إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل فتح معبر رفح بشكل سريع، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية من أجل إغاثة ومساعدة الفلسطينيين في غزة.