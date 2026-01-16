إعلان

إصابة طبيب في حادث تصادم على محور باسم فكري بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

09:41 م 16/01/2026

إسعاف - أرشيفية

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أُصيب طبيب بشري، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع جرار زراعي على كوبري الشهيد باسم فكري، بدائرة مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على الكوبري المشار إليه.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة ح.ع، 28 عامًا، طبيب مسالك بولية بمستشفى قنا العام، حيث جرى نقله إلى مستشفى قوص المركزي، ثم تقرر تحويله إلى مستشفى قنا العام لاستكمال الفحوصات الطبية، وأفادت مصادر طبية بأن حالته الصحية مستقرة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة طبيب في حادث تصادم حادث تصادم على محور باسم فكري بقنا حادث تصادم سيارة ملاكي مع جرار زراعي مديرية أمن قنا

