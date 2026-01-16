زيلينسكي: لدينا معلومات بأن الروس يستعدون لشن ضربات جوية واسعة النطاق

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن لدينا معلومات استخباراتية تفيد بأن الروس يستعدون لشن ضربات جوية واسعة النطاق.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن الحرب على كييف لن تنتهي دون ضغط حقيقي على روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي، أن مفاوضين أوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة لتوضيح شروط إبرام اتفاقية سلام محتملة مع روسيا، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفادت بأن كييف تعرقل عملية السلام وإنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الفريق الأوكراني، رغم كل شيء، يعمل بنشاط مع ممثلي الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات تم التخطيط لعقدها في غضون الأيام المقبلة.