الجيش السوري: الخطر ما زال قائما على مدينة حلب وريفها

وكالات

قال الجيش السوري، أنهم رصدوا وصول مجموعات جديدة من مليشيات حزب العمال الكردستاني وفلول النظام البائد إلى الطبقة لنقلهم إلى دير حافر ومسكنة والمناطق المحيطة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف الجيش السوري، في بيان اليوم الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والعمال الكردستاني استقدما مسيرات إيرانية باتجاه مسكنة ودير حافر.

وأشار ‌‏الجيش السوري، إلى أن الخطر ما زال قائما على مدينة حلب وريفها، مؤكدًا أن قسد والعمال الكردستاني يجهزان لشن اعتداءات جديدة باتجاه حلب.

وأكد الجيش السوري، أن قوته تسعى لتأمين المنطقة التي تتخذها قسد وحلفاؤها منطلقا لعمليات عسكرية.