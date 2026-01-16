شكرا لكم.. ترامب يشكر القيادة الإيرانية على إلغائها عمليات إعدام

مصراوي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للقيادة الإيرانية بشأن إلغائها 800 عملية إعدام كانت مقرر تنفيذها أمس الخميس.

وكتب ترامب على صفحته الشخصية بـ"تروث سوشيال "أقدّر كثيرًا حقيقة أن جميع عمليات الإعدام المقررة شنقًا، والتي كان من المفترض أن تُنفَّذ أمس (أكثر من 800 عملية)، قد أُلغيَت بقرار من قيادة إيران. شكرًا لكم! دونالد ترامب. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيًا الخميس، لمناقشة الوضع في إيران، وفقًا لمصدرين مطلعين على المكالمة حسبما قال موقع أكسيوس الأمريكي.

كانت هذه المكالمة الثانية بين ترامب ونتنياهو خلال يومين، بينما يراجع ترامب خياراته بشأن احتمال شن ضربة عسكرية أو التفاوض الدبلوماسي مع النظام الإيراني الذي يشهد احتجاجات واضطرابات واسعة النطاق وفقا للموقع الأمريكي.

ورفض كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء التعليق.

خلال مكالمتهما الأولى يوم الأربعاء، طلب نتنياهو من ترامب تأجيل أي عمل عسكري ضد إيران لمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت للاستعداد لاحتمال رد فعل إيراني محتمل.

وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت ترامب لتأجيل إصدار أوامر للجيش الأمريكي للمضي قدمًا في الهجوم على إيران. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا استأنفت إيران قتل المتظاهرين. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه رغم التأجيل، قد يحدث هجوم أمريكي خلال الأيام المقبلة.