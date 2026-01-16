إعلان

ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي

كتب-عبدالله محمود:

08:26 م 16/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، موجهًا الشكر إلى القيادة في النظام الإيراني بعد إلغائها لأكثر من 800 عملية إعدام كان يفترض أن تنفذ.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "أنه لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي"

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أقدر كثيرا إلغاء القيادة الإيرانية لأكثر من 800 عملية إعدام كان يفترض أن تنفذ أمس".

وفي سياق أخر، قال ترامب أنه تحدث مع حلف شمال الأطلسي بشأن جزيرة جرينلاند، قائلا: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل أمننا القومي ونتحدث مع الناتو بشأن ذلك".

وشدد ترامب على ضرورة حصول الولايات المتحدة على جرينلاند، لافتًا إلى أنه إذا لم تحصل على الجزيرة فستكون لديهم ثغرة كبيرة في أمنهم القومي.

