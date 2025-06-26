القاهرة – مصراوي

تصوير: هاني رجب

أُقيم مساء اليوم حفل وداع رسمي لسفيرة كولومبيا والسيدة الأولى سابقاً أنا ميلينا دي جافيريا، بمناسبة انتهاء فترة عملها الدبلوماسي في مصر، وسط حضور رفيع المستوى من الدوائر السياسية والدبلوماسية والثقافية.

وشهد الحفل، حضور ولي عهد مصر الأمير أحمد فؤاد الثاني، إلى جانب الفنانة يسرا، والكاتبة الكبيرة ليلى تكا مؤسسة "الأهرام"، والكاتب محمد سلماوي، وعدد من نواب البرلمان، ولفيف من الشخصيات العامة.

كما شارك في المناسبة عدد من السفراء العرب والأجانب، من بينهم سفير تركيا، وسفراء بلجيكا، إيطاليا، قبرص، سلطنة عُمان، الأردن، إلى جانب سفيرة الاتحاد الأوروبي وممثلين عن الوزارات المصرية المختلفة.