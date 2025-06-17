الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات ضد مواقع إطلاق الصواريخ في إيران

وكالات



أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، اليوم، أن القوات الإيرانية تراجعت إلى وسط البلاد نتيجة الضربات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ضد مواقع إطلاق الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية لا تزال مستمرة.



وقال دفرين في تصريحات له، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منظومات دفاع جوي غرب إيران، كما استهدف مقرات تابعة للحرس الثوري، بما في ذلك مواقع لفيلق القدس، مؤكدًا مقتل قائد أركان الحرس الثوري علي شدماني خلال إحدى هذه الضربات.



وأشار المتحدث إلى أن "النظام الإيراني ما زال يمتلك قدرات كبيرة تمكّنه من إلحاق أضرار بإسرائيل"، لكنه شدد على أن "المهمة العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، ولن يُسمح باستمرار التهديد الوجودي".



وفي السياق ذاته، أكد دفرين أن القوات الإسرائيلية منتشرة على مختلف الجبهات، وتواصل تنفيذ ضربات ضد مواقع متعددة، بما فيها حركة حماس، موضحًا أن أمام الحركة خيارين: "إما الإفراج عن الأسرى وإلقاء السلاح، أو مواجهة مواصلة الاستهداف العسكري".