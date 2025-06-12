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مصر وأمريكا تبحثان وقف النار في غزة وتطورات الملف النووي الإيراني

10:56 ص الخميس 12 يونيو 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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(وكالات)


جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مساء أمس الأربعاء، وذلك في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك أفادت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الخميس.


وتناول الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين فى غزة.


وأكد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تلبى تطلعات شعوب المنطقة فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.


كما تناول الاتصال تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار المسار التفاوضى القائم، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.


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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الرئيس الأمريكي
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