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بعد أمر إخلاء إسرائيلي.. الآلاف يغادرون خانيونس جنوبي غزة مشيًا على الأقدام (فيديو)

05:55 م الإثنين 19 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    فلسطينيون يغادرون خانيونس جنوبي غزة مشيًا على الأقدام
  • عرض 4 صورة
    فلسطينيون يغادرون خانيونس جنوبي غزة مشيًا على الأقدام
  • عرض 4 صورة
    فلسطينيون يغادرون خانيونس جنوبي غزة مشيًا على الأقدام
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وكالات
أظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل إعلام فلسطينية الآلاف يغادرون مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مشيًا على الأقدام، خوفًا من هجمات إسرائيلية جديدة.

وجاء النزوح بعدما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان محافظة خان يونس وبني سهيلا وعبسان، إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، تمهيدًا لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للصحف العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس": "إلى سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان. الجيش الإسرائيلي سوف يشن هجومًا غير مسبوق لتدمير قدرات حماس في هذه المنطقة".

وأضاف: "عليكم الأخلاء فورا غربا إلى منطقة المواصي"، مشيرا إلى أنه "من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العسكرية المستمرة على قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان: "52 شهيدًا نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على غزة منذ منتصف الليل وفجر اليوم حتى هذه اللحظة، وما زال القصف مستمرًا، والاحتلال يوسع عمليته البرية".

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نزوح الفلسطينيين خان يونس الاحتلال الإسرائيلي غزة
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