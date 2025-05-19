بعد أمر إخلاء إسرائيلي.. الآلاف يغادرون خانيونس جنوبي غزة مشيًا على الأقدام (فيديو)

وكالات

أظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل إعلام فلسطينية الآلاف يغادرون مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مشيًا على الأقدام، خوفًا من هجمات إسرائيلية جديدة.

نزوح يتكرر للعائلات من مناطق شرق ووسط خانيونس باتجاه منطقة المواصي بعد تهديدات الاحتلال للاخلاء. pic.twitter.com/fHzQl80t5x — فلسطين بوست (@PalpostN) May 19, 2025

وجاء النزوح بعدما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان محافظة خان يونس وبني سهيلا وعبسان، إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، تمهيدًا لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

#صور | نزوح فلسطينيين إلى وسط وغرب مدينة خانيونس بعد أن أجبرهم جيش الاحتلال على إخلاء مناطق بني سهيلا وعبسان بخانيونس جنوبي قطاع غزة ظهر اليوم pic.twitter.com/ryr4lWDohz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 19, 2025

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للصحف العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس": "إلى سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان. الجيش الإسرائيلي سوف يشن هجومًا غير مسبوق لتدمير قدرات حماس في هذه المنطقة".

يوم القيامة في خانيونس..



النزوح مشيًا على الأقدام تحت القصف وضربات المدفعية، بعد قرارت الإخلاء الإسرائيلية. كارثة جديدة ومستمرة. pic.twitter.com/yYrTZZbHpW — Meqdad Jameel (@Almeqdad) May 19, 2025

وأضاف: "عليكم الأخلاء فورا غربا إلى منطقة المواصي"، مشيرا إلى أنه "من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".

حافيون الأقدام، أمعاؤهم خاوية، تحت لهيب حرارة لا تطاق...



يواصل الأهالي نزوحهم القسري من شرق ووسط خانيونس نحو المواصي، في ظل تهديدات الاحتلال بالإخلاء. pic.twitter.com/EG2gx6zmYR — فلسطين بوست (@PalpostN) May 19, 2025

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العسكرية المستمرة على قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان: "52 شهيدًا نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على غزة منذ منتصف الليل وفجر اليوم حتى هذه اللحظة، وما زال القصف مستمرًا، والاحتلال يوسع عمليته البرية".