وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في القمة الخليجية الأمريكية التي تُعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، إنه يجب الإفراج عن كل الأسرى في قطاع غزة، والعمل من أجل إحلال السلام بدعم من قادة في هذه القاعة.



وأضاف ترامب "نريد مستقبلًا آمنًا وكريمًا لشعب غزة لكن لا يمكن تحقيق ذلك بوجود قادة يغتصبون ويعذبون الأبرياء"، وفق تعبيره.



ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع بالرياض، ويشاركهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو.



كما يلتقي ترامب بقادة وممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي الست: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.



وقبل قليل، بدأ اللقاء بين ترامب و الشرع وبن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة.